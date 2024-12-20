С начала года облачное видеонаблюдение от «Ростелекома» подключили 113 предприятий Владимирской области. Этот показатель превышает прошлогодний на 33 %. Специалисты провайдера смонтировали

С начала года облачное видеонаблюдение от «Ростелекома» подключили 113 предприятий Владимирской области. Этот показатель превышает прошлогодний на 33 %. Специалисты провайдера смонтировали более 350 камер. Особой популярностью цифровой сервис пользуется у владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. С его помощью здесь осуществляется контроль за работой персонала, сохранностью товара, а также разрешаются спорные ситуации в случае