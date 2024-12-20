Замерзли в домах. Жители Ленинского и Октябрьского районов Владимира этой ночью остались без отопления. Причина в одной единственной, но такой важной магистральной трубе на этом участке

Замерзли в домах. Жители Ленинского и Октябрьского районов Владимира этой ночью остались без отопления. Причина в одной единственной, но такой важной магистральной трубе на этом участке теплотрассы. Прорвало трубу, которой больше трех десятков лет. Владимирцы с нетерпением ждут, когда в дома снова придет тепло. К полудню на месте прорыва работало как минимум 4 бригады энергетиков