Задачи на 2025 год губернатор обсудил с депутатами Заксобрания. По решению Александра Авдеева, программа благоустройства территорий детсадов и школ будет продлена. Александр Авдеев,

Задачи на 2025 год губернатор обсудил с депутатами Заксобрания. По решению Александра Авдеева, программа благоустройства территорий детсадов и школ будет продлена. Александр Авдеев, губернатор области В этом году мы впервые выделили на эти цели 300 млн рублей и смогли привести в порядок более 100 участков. Нужно благоустроить дворы ещё более 350 образовательных организаций и соцучреждений.