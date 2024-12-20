ДТП с пострадавшими случилось в Кольчугинском районе сегодня утром. Автомобили столкнулись в 10:10 на 65 километре дороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики. Пострадавших

ДТП с пострадавшими случилось в Кольчугинском районе сегодня утром. Автомобили столкнулись в 10:10 на 65 километре дороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики. Пострадавших зажало в покореженной машине. На место выехали 5 сотрудников МЧС и 2 единицы техники. Они деблокировали людей. Подробности аварии в ГАИ обещали сообщить чуть позже. Мы дополним эту новость.