Группа из четверых человек безжалостно уничтожила скульптуру, созданную Александром Калустовым.

Вандалы разрушили памятник женщине-сыщику в центре Владимира. Его установили после открытия нового «Музея детектива». Инцидент произошёл в ночь с 18 на 19 декабря. Группа из четверых человек безжалостно уничтожила скульптуру, созданную Александром Калустовым.На видео зафиксированы кадры, на которых вандалы портят памятник, кидая его об сугроб и нанося удары ногами. Сотрудники «Музея непридуманных историй» сообщили, что памятник восстановлению не подлежит. Он простоял всего 2 месяца и 13 дней.Напомним, ранее мы писали, что