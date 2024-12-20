О проблемах Владимирской области на итогах года с Владимиром Путиным. Прямая линия с Президентом, продлившаяся 4,5 часа состоялась 19 декабря. Вопросы от жителей региона, увы, не прозвучали в

О проблемах Владимирской области на итогах года с Владимиром Путиным. Прямая линия с Президентом, продлившаяся 4,5 часа состоялась 19 декабря. Вопросы от жителей региона, увы, не прозвучали в эфирах федеральных каналов, однако небольшие информационные выдержки на экранах в ходе мероприятия появились. Так, область выделили в число самых проблемных субъектов РФ по льготному лекарственному обеспеченью. Местные