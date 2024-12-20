Прокуратура держит на контроле восстановление теплоснабжения в домах города. Надзорное ведомство проведет проверку крупной аварии на трубопроводе, которая произошла сегодня ночью. Вчера,

Прокуратура держит на контроле восстановление теплоснабжения в домах города. Надзорное ведомство проведет проверку крупной аварии на трубопроводе, которая произошла сегодня ночью. Вчера, 19 декабря, энергетики объявили об отключении теплоснабжения в нескольких районах города. Они сообщили, что батареи остынут с 7 часов утра 20 декабря до 6 утра 21 числа – на теплосетях появилось повреждение. Однако