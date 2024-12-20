25-летний чеченец за свой грандиозный дебош в баре «Клевер» приговорен к исправительным работам. Мужчину признали виновным в хулиганстве с применением насилия. Кадры инцидента с камер

25-летний чеченец за свой грандиозный дебош в баре «Клевер» приговорен к исправительным работам. Мужчину признали виновным в хулиганстве с применением насилия. Кадры инцидента с камер видеонаблюдения разлетелись по СМИ и соцсетям в начале августа. Сам инцидент произошел в ночь с 30 на 31 июля. Мужчина пришел к закрытию заведения, о чем ему сообщили сотрудники. Они