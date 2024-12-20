Министерство лесного хозяйства Владимирской области закупило 28 беспилотников под названием «Одуванчик-3». Летательные аппараты будут мониторить лесные пожары. Легкий БПЛА может

Министерство лесного хозяйства Владимирской области закупило 28 беспилотников под названием «Одуванчик-3». Летательные аппараты будут мониторить лесные пожары. Легкий БПЛА может подниматься на высоту до 3 километров, радиус полетов – до 5 километров. «Одуванчик» может летать 40-45 минут, при этом он выдерживает даже сильный ветер – до 15-18 м/с. Во Владимирской области больше 80% леса составляют