Мужчина воровал в продуктовых и спортивных магазинах, а также в магазинах бытовой техники.

Прокуратура Владимирской области сообщила о передаче в суд дела 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении 10 краж с августа по октябрь текущего года. Подсудимый, ранее уже судимый за аналогичные преступления, совершал кражи в продуктовых и спортивных магазинах, а также в магазинах бытовой техники.Как сообщили в пресс-службе полиции, среди похищенных товаров - алкоголь, продукты, одежда и обувь. Стоимость похищенного варьировалась от 20 до 1400 рублей. Мужчина признал свою вину. Напомним, ранее мы писали, что