42-летнего жителя Александрова обвиняют в покушение на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина обманул близкую знакомую, которая хотела найти пропавшего на СВО

42-летнего жителя Александрова обвиняют в покушение на мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина обманул близкую знакомую, которая хотела найти пропавшего на СВО сына. В мае 2024 года к обвиняемому обратилась его знакомая. Она попросила помочь ей с поисками сына, который в октябре ушел добровольцем на спецоперацию. Военнослужащий пропал. Женщина была в отчаянии.