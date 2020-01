В Берлине нашли снаряд времен Второй мировой войны весом 250 килограммов. Его обнаружили во время строительных работ в историческом центре немецкой столицы. Ранее аналогичную находку весом 500 килограммов обезвредили в Кельне.

В Берлине нашли снаряд времен Второй мировой войны весом 250 килограммов. Его обнаружили во время строительных работ в историческом центре немецкой столицы.Как сообщили в берлинской полиции, район обнаружения боеприпаса оцеплен в радиусе 500 метров. На место события прибыли взрывотехники.Bei Bauarbeiten in #Mitte wurde heute gg. 11.30 Uhr an der Grunerstr/Jüdenstr. eine 250kg-#Weltkriegsbombe entdeckt. Unsere Kolleg. haben den Bereich abgesperrt, unsere Entschärfer von der #Kriminaltechnik sind vor Ort.^tsm pic.twitter.com/DKw1D8Z4VZ— Polizei Berlin (@polizeiberlin) 21 января 2020 г.Как пишет The Local, днем ранее 500-килограммовый снаряд нашли в Кельне. Он был сброшен на город в годы Второй мировой войны силами союзников. Из-за опасной находки пришлось эвакуировать работников ближайших учреждений, в частности, Кельнской оперы и редакции телеканала RTL. Фото с места событий опубликовал в Twitter журналист канала. Снаряд уже обезвредили.Da ist das Ding! 500 Kilo, entschärft. #Bombenentschaerfung #Köln pic.twitter.com/lVpDwpZMwr— Henning Werle (@HenningWerle) 21 января 2020 г.18 января сообщалось о снаряде, обнаруженном в Дюссельдорфе. Его также нашли во время строительных работ. На время его обезвреживания из ближайших к месту обнаружения районов эвакуировали 11 тысяч человек.