Народный артист России Виктор Раков был доставлен в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у него дыхательную недостаточность, сообщает телеграм-канал 112. Напомним, Виктор ..

Народный артист России Виктор Раков был доставлен в одну из московских больниц. Врачи диагностировали у него дыхательную недостаточность, сообщает телеграм-канал 112.Напомним, Виктор Раков окончил ГИТИС в 1984 году. Актер приобрел известность благодаря участию в таких спектаклях, как "Мудрец", "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".