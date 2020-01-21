Солистка театра эстрады Провинции Марина Рузавина ушла из жизни в возрасте 26 лет в Пензе. Свой последний день рождения молодая звезда отметила лишь неделю назад – 15 января, сообщает О ..

Солистка театра эстрады "Провинции" Марина Рузавина ушла из жизни в возрасте 26 лет в Пензе. Свой последний день рождения молодая звезда отметила лишь неделю назад – 15 января, сообщаетО смерти Марины сообщил художественный руководитель Пензенского драматического театра Сергей Казаков. Он рассказал, что причиной ее кончины стал неожиданно оторвавшийся тромб."Нет слов, чтобы передать шок. Скорбим всем многочисленным коллективом, детей трудно успокоить! Красивая, умная, талантливая, бесконечно добрая и позитивная! Любим и скорбим всем сердцем", – написал Казаков в социальных сетях.Прощание с актрисой состоялось 18 января.