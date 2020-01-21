Бывший нападающий футбольной сборной России Александр Кокорин, который был год назад осужден за хулиганство и провел большую часть прошлого сезона в заключении, будет во второй половине нынешнего чемпионата страны выступать на правах аренды за клуб премьер-лиги Сочи.

Бывший нападающий футбольной сборной России Александр Кокорин, который был год назад осужден за хулиганство и провел большую часть прошлого сезона в заключении, будет во второй половине нынешнего чемпионата страны выступать на правах аренды за клуб премьер-лиги "Сочи".Как уже сообщали 33Live.RuRu, питерский "Зенит", которому принадлежали права на Кокорина, после выхода игрока из колонии продлил с ним контракт, а в начале нового года Александр вместе с "сине-бело-голубыми" отправился на сборы. И вот ФК "Сочи" официально сообщил, что форвард будет выступать в его составе до лета 2020 года.Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за «Сочи» до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com/gJFGVXTryl— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) January 21, 2020