Сняты аресты с активов Газпрома по искам Нафтогаза Украины в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах.

Сняты аресты с активов "Газпрома" по искам "Нафтогаза Украины" в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах.Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность проинформировали в пресс-службе "Газпрома".28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по результатам двух судебных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.После того, как "Газпром" попытался оспаривать это решение в апелляционном суде, "Нафтогаз" развернул кампанию по аресту его активов в разных странах.В конце декабря 2019 года обе компании достигли пакетного соглашения, предусматривающего выплату "Газпромом" "Нафтогазу" 2,918 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.