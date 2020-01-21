На первом в сезоне турнире Большого шлема, который проходит в австралийском Мельбурне, продолжаются матчи второго игрового дня. Сразу две россиянки завершили матча первого круга Открытом чемпионате Австралии. Светлана Кузнецова выиграла, Виталия Дьяченко выбыла из борьбы.

На первом в сезоне турнире "Большого шлема", который проходит в австралийском Мельбурне, продолжаются матчи второго игрового дня. Сразу две россиянки завершили матча первого круга Открытом чемпионате Австралии. Светлана Кузнецова выиграла, Виталия Дьяченко проиграла.Кузнецова, которая носит звание двукратной победительницы турниров "Большого шлема", играла в стартовом раунде с "посеянной" под 15-м номером чешкой Маркетой Вондроушовой и не считалась фаворитом. Тем не менее, наша спортсменка в трех партиях оставила представительницу Чехии не у дел – 6:2, 4:6, 6:4.Еще одна россиянка Дьяченко не смогла пройти рубеж первого круга, получив в соперницы 26-ю ракетку Australian Open-2020 американку Даниэль Коллинз. Уступив в первой партии (1:6), наша теннисистка взяла вторую (6:3), но в итоге проигралf третью и матч в целом – 4:6.