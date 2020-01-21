Хватал за шею бортпроводника, ударил пассажирку, нецензурно выражался: мужчина стал фигурантом уголовного дела после перелета из Таиланда в Новосибирск. В пункте назначения его уже ожидали сотрудники полиции.

Сотрудники полиции в новосибирском аэропорту Толмачево задержали 34-летнего мужчину, устроившего дебош на борту воздушного судна, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Правоохранителям сообщили, что экипаж самолета, прибывающего из Бангкока, запросил помощь в связи наличием на борту буйного пассажира. Стражи порядка встретили дебошира и препроводили его в отдел полиции.Известно, что мужчина, у которого присутствовали явные признаки опьянения, хватал за шею бортпроводника, ударил пассажирку и нецензурно ругался. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.Кроме того, нарушитель стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство".