В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным Зенитом и московским ЦСКА. Гости победили с результатом 82:63.

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным "Зенитом" и московским ЦСКА. Гости победили с результатом 82:63.Армейцы были сильнее во всех периодах 17:13, 18:17, 23:21, 24:12 и в итоге выиграли с перевесом в 19 очков. Самым результативным в составе победителей стал Йоханнес Войтманн, на счету которого 17 очков. У петербуржцев больше всех очков – 14 набрал Евгений Воронов.ЦСКА одержал 11 побед в 15 матчах и занимает второе место. "Зенит" с 6 победами в 13 встречах идет пятым.