Валлийский нападающий Гарет Бэйл не собирается покидать мадридский Реал во время зимнего трансферного окна. Более того, Гарет намерен выступать за королевский клуб до завершения контракта, а именно до 2022 года.

Валлийский нападающий Гарет Бэйл не собирается покидать мадридский "Реал" во время зимнего трансферного окна. Более того, Гарет намерен выступать за "королевский клуб" до завершения контракта, а именно до 2022 года.У Бэйла не сложились отношения с главным тренером Зинедином Зиданом. Появлялась информация, что "Реал" собирается продать Гарета или отдать его в аренду. Прошлым летом Бэйл оказался покидать "королевский клуб".Гарет Бэйл был куплен в 2013 году у лондонского "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро. Сейчас некогда самый дорогой футболист мира оценивается в 40 миллионов. В нынешнем сезоне валлиец сыграл 12 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевых передачи.