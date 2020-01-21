Белоруссия будет стремиться закупать с российского рынка 30-40 процентов от необходимых объемов нефти. С соответствующим заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

Белоруссия будет стремиться закупать с российского рынка 30-40 процентов от необходимых объемов нефти. С соответствующим заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко.Лидер государства отметил, что в настоящее время нет в полном объеме альтернативы поставкам российского сырья. Лукашенко считает, что 30 процентов его страна будет завозить из Балтики, а 30 через Украину, поскольку это проверенный путь. Белорусский глава сообщил, что, возможно, Казахстан сможет поставлять им сырье, если Россия согласится с этим. "Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", — отметил Лукашенко, подчеркивая, что с этим нужно разобраться.Белорусский президент рассказал, что необходимо на практике посмотреть, во что все выльется, поскольку "браться с востока пугают, что это будет очень дорого". Лукашенко подчеркнул, что принято решение закупить будь то американскую, саудовскую, норвежскую — "не важно какую нефть" по мировым ценам, не исключая при этом российского поставщика.Александр Лукашенко рассказал, что важным вопросом для Белоруссии является последующая продажа нефтепродуктов из переработанного сырья, поскольку повышение продаж на экспорт — большой ресурс.Белорусский президент отметил, что экономические условия, в которых они работают, усложняются. По словам Лукашенко, из-за введения налогового маневра Россией снижаются доходы республиканского бюджета. Лидер государства заявил, что "в мире денег море", также существуют руководители концернов, вице-премьер, которые должны решать вопросы, а в противном случае могут уйти, сообщает БелТА.Александр Лукашенко предупредил каждого белорусского участника нефтяных вопросов о персональной ответственности за все предложения, поскольку "они не космос изобретают и не новые космические аппараты".Ранее сообщалось, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, поставка которой осуществится через Клайпеду 22 января.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также говорил, что белорусская сторона может покупать нефть по более выгодным ценам, если у нее есть такие предложения.