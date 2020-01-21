Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара. Британцы заявили, что не видят смысла в расследовании.

Британское антидопинговое агентство (UKAD) отказалось передавать Всемирному антидопинговому агентству (WADA) пробы четырехкратного олимпийского чемпиона в беге Мо Фара. Британцы заявили, что не видят смысла в расследовании.Бывший тренер Мо Фары Альберто Салазар заставлял принимать своих подопечных запрещенные вещества для повышения работоспособности. Причем четырехкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы Мо Фара все свои награды завоевал как раз под руководством Салазара. WADA потребовало предоставить анализы на проверку, однако в Лондоне заявили, что не отдадут пробы без веских доказательств виновности бегуна.WADA решило провести проверку проб знаменитого бегуна, но встретило отказ. Исполнительный директор UKAD Николь Сепстид заявила, что ее организация не будет отдавать пробы Фары, пока не будут представлены весомые доказательства в пользу того, что в них могут содержаться запрещенные вещества.WADA дисквалифицировало РУСАДА даже после того, как российское агентство предоставило все запрашиваемые данные. Британцы же проигнорировали требование Всемирного антидопингового агентства.