В Новосибирске осудили бывшего бухгалтера детской школы искусств: за два года работы женщина похитила более 2 миллионов рублей. В суде она заявила, что деньги были нужны ей на лечение сына, который страдает от акне.

В Новосибирске осудили бывшего бухгалтера детской школы искусств: за два года работы женщина похитила более 2 миллионов рублей. В суде она заявила, что деньги были нужны ей на лечение сына, который страдает от акне.Как передает "Вести Новосибирск", с 2016 по 2018 год бухгалтер ежемесячно присваивала по 30-50 тысяч рублей из бюджета учебного заведения. Чтобы скрыть преступление, она подделывала документы о зарплате. В итоге, женщину обвинили в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ)."Суд проявил снисходительность потому, что на протяжении трех лет женщина совершала хищения для одной и той же цели – вылечить сына, – рассказал помощник прокурора Кировского района Новосибирска Ярослав Власов. – Ей назначили наказание: три года и шесть месяцев условно с испытательным сроком в три года".Кроме того, женщина должна будет возместить материальный ущерб бывшему работодателю. Часть этой суммы она уже выплатила, передает NGS.Ru. Также она смогла устроиться на другую работу и планирует продолжить выплачивать долг. Свою вину она признала."Да, я признаю, что совершила, мне стыдно за этот поступок очень. Я в этом жила целый год. Просто была тяжелая жизненная ситуация", – цитирует региональный ресурс осужденную.Ранее сообщалось об аналогичной ситуации в Калужской области. 48-летняя жительница Обнинска работала бухгалтером сети продуктовых магазинов, но не передавала в кассу подотчетные денежные средства. Злоумышленница присвоила более 1,3 миллиона рублей, принадлежащие предприятию.