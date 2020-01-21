Химатака в сирийском городе Дума весной 2018 года была инсценирована. Такое заявление сделал бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон.

Химатака в сирийском городе Дума весной 2018 года была инсценирована. Такое заявление сделал бывший инспектор Организации по запрещению химического оружия Ян Хендерсон.Он выступил на неформальной встрече Совбеза ООН по видеосвязи. Приехать эксперт не смог из-за проблем с американской визой. По словам Хендерсона, окончательный доклад группы экспертов был искажен, и выводы, говорящие в пользу версии России и Сирии, почему-то не вошли в итоговую публикацию.Обеспокоенность выразил и постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он заявил, что ситуация в организации "тупиковая, и возникают все новые и новые вопросы к работе миссии ОЗХО в Сирии."Вы знаете, давно в ОЗХО стало понятно, что методы работы этой миссии надо приводить в соответствие с требованиями конвенции: выезжать обязательно на места применения химического оружия, своими силами отбирать образцы и все вещественные доказательства, строго соблюдать правила цепочки сохранения полученного материала, — приводит слова постпреда Шульгина телеканал "Россия 24". — Но вся беда в том, что эти продиктованные здравым смыслом логичные соображения наталкиваются на категорическое неприятие со стороны западных стран во главе с США".Шульгин отметил, что любые замечания к работе ОЗХО американская и британская стороны тут же называет "наветом". В подтверждение его слов выступила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс. Заявила, что "русские стали по-своему трактовать факты, установленные независимой организацией".Российский постпред Василий Небензя сравнил ситуацию вокруг доклада ОЗХО с судьбой персонажа английской литературы Шалтая-Болтая. "Персонаж Шалтай-Болтай, как известно, сидел на стене, и когда он упал, то вся королевская рать не могла его поднять, — напомнил Небензя. — Это в точности то, что случилось с докладом специальной миссии ОЗХО. Вначале доклад был один, потом была такая "болтанка", и теперь у нас совершенно другой доклад. Это и есть причина нашей дискуссии".