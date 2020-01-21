В народе 22 января называют Филиппов день и считают, что это самое время, чтобы заняться хозяйством. Церковный же календарь велит верующим вспомнить в этот день митрополита Московского и всея Руси, святителя и чудотворца Филиппа.

В народе 22 января называют Филиппов день и считают, что это самое время, чтобы заняться хозяйством. Церковный же календарь велит верующим вспомнить в этот день митрополита Московского и всея Руси, святителя и чудотворца Филиппа.История праздникаБудущий митрополит Филипп II родился в семье, принадлежавшеймладшей ветви боярского рода Колычевых, 11 февраля 1507 года. Родители нареклиего Федором. Отец готовил ребенка к государевой службе, а мать воспитывала егов духе христианского благочестия. Рассказывают, что в молодости Федор Колычевслужил при дворе великого князя Василия III и был дружен с молодым Иваном IV, которого позже прозовутГрозным.После того, как в Новгороде случился бунт, бояре Колычевыпопали в опалу. Кто-то оказался в тюрьме, другие были казнены. Федор бежал изМосквы. В Житиях святых говорится, что он покинул столицу не из-за гонений, а врезультате религиозного прозрения. Он был принят в Соловецком монастыре какпослушник, а через полтора года такой жизни был пострижен в монахи под именемФилипп. Спустя восемь лет пребывания в Соловецком монастыре он встал в егоглаве, показав себя еще и как успешный руководитель.Иван Грозный лично просил Филиппа принять митрополичий сан.Тот поставил условием своего согласия отказ Грозного от опричнины. Между цареми игуменом завязался спор. В конечном счете церковные иерархи уговорили Филиппасогласиться с просьбой Ивана IV.Рассказывают, что хоть Грозный и не отказался от опричнины,в Москве казни были прекращены. Филипп II лично беседовал с Иваном IV, пытаясь убедить егоостановить беззаконие вовсе. В конце концов противостояние митрополита с царемвылилось в открытый конфликт. Но даже тогда царь не решался расправиться ссамим митрополитом.В итоге Филипп был сослан в отдаленный монастырь. Во времяновгородского похода по приказу Ивана Грозного туда направился его соратникМалюта Скуратов якобы для того, чтобы получить от него благословение. Встретивотказ, Скуратов задушил святителя Филиппа и обвинил в его смерти настоятеляОтроч Успенского монастыря.20 Янв 2019 в 2:33 PST22 января церковный календарь напоминает православным о жизни и смерти святителя Филиппа Московского. Свою жизнь он посвятил тому, чтобы словами противостоять жестокости царя Ивана IV, попытаться вразумить его и смягчить его нрав, став народным заступником. На этом пути он не убоялся ни лишений, ни смерти.Традиции на Филиппов деньНародные традиции, связанные с 22 января, объясняютсяздравым смыслом наших предков. За время зимних праздников к Филиппову днюуспевало скопиться множество дел, которые требовали к себе повышенноговнимания. Поэтому в этот день народ стремился привести в порядок свое хозяйствои самих себя.Традиции велят 22 января заниматься уборкой, стиркой и самимходить в баню. В народе это называлось "смывать Святки".Народные приметы и гаданияЖизнь русского крестьянина прямо зависела от погоды, поэтомуза ней наши предки следили самым тщательным образом. Сохранились и приметы наФилиппов день 22 января, по которым люди пытались предсказать, чего им ждать отбудущего.Так, считалось, что если в этот день выпущенный во двор скотбудет стремится вернуться в стойло, то ждать холода и снега. А ясная погода 22января, по мнению крестьян, обещала хороший урожай летом.