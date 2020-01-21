В народе 22 января называют Филиппов день и считают, что это самое время, чтобы заняться хозяйством. Церковный же календарь велит верующим вспомнить в этот день митрополита Московского и всея Руси, святителя и чудотворца Филиппа.
В народе 22 января называют Филиппов день и считают, что это самое время, чтобы заняться хозяйством. Церковный же календарь велит верующим вспомнить в этот день митрополита Московского и всея Руси, святителя и чудотворца Филиппа.
История праздника
Будущий митрополит Филипп II родился в семье, принадлежавшей
младшей ветви боярского рода Колычевых, 11 февраля 1507 года. Родители нарекли
его Федором. Отец готовил ребенка к государевой службе, а мать воспитывала его
в духе христианского благочестия. Рассказывают, что в молодости Федор Колычев
служил при дворе великого князя Василия III и был дружен с молодым Иваном IV, которого позже прозовут
Грозным.
После того, как в Новгороде случился бунт, бояре Колычевы
попали в опалу. Кто-то оказался в тюрьме, другие были казнены. Федор бежал из
Москвы. В Житиях святых говорится, что он покинул столицу не из-за гонений, а в
результате религиозного прозрения. Он был принят в Соловецком монастыре как
послушник, а через полтора года такой жизни был пострижен в монахи под именем
Филипп. Спустя восемь лет пребывания в Соловецком монастыре он встал в его
главе, показав себя еще и как успешный руководитель.
Иван Грозный лично просил Филиппа принять митрополичий сан.
Тот поставил условием своего согласия отказ Грозного от опричнины. Между царем
и игуменом завязался спор. В конечном счете церковные иерархи уговорили Филиппа
согласиться с просьбой Ивана IV.
Рассказывают, что хоть Грозный и не отказался от опричнины,
в Москве казни были прекращены. Филипп II лично беседовал с Иваном IV, пытаясь убедить его
остановить беззаконие вовсе. В конце концов противостояние митрополита с царем
вылилось в открытый конфликт. Но даже тогда царь не решался расправиться с
самим митрополитом.
В итоге Филипп был сослан в отдаленный монастырь. Во время
новгородского похода по приказу Ивана Грозного туда направился его соратник
Малюта Скуратов якобы для того, чтобы получить от него благословение. Встретив
отказ, Скуратов задушил святителя Филиппа и обвинил в его смерти настоятеля
Отроч Успенского монастыря.
20 Янв 2019 в 2:33 PST
22 января церковный календарь напоминает православным о жизни и смерти святителя Филиппа Московского. Свою жизнь он посвятил тому, чтобы словами противостоять жестокости царя Ивана IV, попытаться вразумить его и смягчить его нрав, став народным заступником. На этом пути он не убоялся ни лишений, ни смерти.
Традиции на Филиппов день
Народные традиции, связанные с 22 января, объясняются
здравым смыслом наших предков. За время зимних праздников к Филиппову дню
успевало скопиться множество дел, которые требовали к себе повышенного
внимания. Поэтому в этот день народ стремился привести в порядок свое хозяйство
и самих себя.
Традиции велят 22 января заниматься уборкой, стиркой и самим
ходить в баню. В народе это называлось "смывать Святки".
Народные приметы и гадания
Жизнь русского крестьянина прямо зависела от погоды, поэтому
за ней наши предки следили самым тщательным образом. Сохранились и приметы на
Филиппов день 22 января, по которым люди пытались предсказать, чего им ждать от
будущего.
Так, считалось, что если в этот день выпущенный во двор скот
будет стремится вернуться в стойло, то ждать холода и снега. А ясная погода 22
января, по мнению крестьян, обещала хороший урожай летом.