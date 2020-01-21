В Саратовском областном суде вынесли приговор по громкому делу банды киллеров, на протяжении четырех лет, с июня 2014-го по март 2018 года, державшей в страхе местных предпринимателей. Злоумышленников подвела жадность - их задержали после того, как они под видом осведомленных источников попытались получить вознаграждение за информацию об убийцах бизнесмена Джейхуна Джафарова, то есть о самих себе.

В Саратовском областном суде вынесли приговор по громкому делу "банды киллеров", на протяжении четырех лет, с июня 2014-го по март 2018 года, державшей в страхе местных предпринимателей. Злоумышленников подвела жадность — их задержали после того, как они под видом осведомленных источников попытались получить вознаграждение за информацию об убийцах бизнесмена Джейхуна Джафарова, то есть о самих себе. Но обо всем по порядку.Организатором банды следователи называют 54-летнего владельца ЧОП Романа Силенко, который свел счеты с жизнью в следственном изоляторе. На скамье подсудимых оказались его 32-летний сын Михаил, 41-летний товарищ Алексей Клусов и 38-летняя Юлия Быстрова. Им инкриминировали четыре убийства, шесть покушений на убийство, бандитизм, разбой, незаконный оборот оружия, незаконное изготовлении и оборот взрывных устройств, умышленное уничтожение имущества, покушение на мошенничество и заведомо ложные доносы.Первое громкое преступление бандиты (тогда еще без Михаила Силенко) совершили 12 октября 2015 года. В Волжском районе Саратова они совершили вооруженное нападение на 31-летнего бизнесмена Максима Стадника, при этом Клусов убил его одним выстрелом из пистолета.Ночью 21 июля 2016 года в гаражном кооперативе в Ленинском районе города все участники банды приняли участие в расправе над байкерами Тарасовыми. Силенко-старший и Клусов расстреляли 35-летнего мужчину и его 33-летнюю супругу.Год и три месяца спустя, 24 октября 2017 года, Клусов несколькими выстрелами в голову убил у подъезда 55-летнего предпринимателя Джафарова. У правоохранителей было несколько подозреваемых, но предъявить обвинения никому из них они не могли — не хватало доказательств. Неожиданно весной 2018 года с родственниками предпринимателя связались неизвестные люди, которые пообещали в обмен на вознаграждение предоставить информацию об убийцах. Близкие доверили вести переговоры следователям, те назначили встречу рядом с селом Красный Яр, но в условленный час туда никто не прибыл. Зато на месте нашли ноутбук, однако стоило правоохранителям его открыть, как прогремел взрыв. Сотрудник полиции получил тяжелые травмы, бойцу Росгвардии был причинен вред средней тяжести.После этого на след злоумышленников вышли следователи. Организатор банды наложил на себя руки, Клусов полностью признал вину, заявив, что совершал преступления, поскольку Роман Силенко грозил расправиться с его семьей. Михаил Силенко и Юлия Быстрова отказались давать признательные показания, что не помешало коллегии присяжных 25 декабря признать их виновными.Клусов, несмотря на помощь следствию, получил пожизненный срок, Быстровой дали 16 лет в колонии общего режима, а Силенко-младший получил 19 лет в колонии строгого режима.