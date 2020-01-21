Новая разновидность коронавируса обозначена ВОЗ как 2019-nCoV (2019 novel coronavirus). Также известен как коронавирус Уханя, вирус пневмонии рынка морепродуктов Уханя. Представляет собой одноцепочечный коронавирус РНК. Впервые выделен в 2019 году.

Новая разновидность коронавируса обозначена ВОЗ как 2019-nCoV (2019 novel coronavirus). Также известен как коронавирус Уханя, вирус пневмонии рынка морепродуктов Уханя.Представляет собой одноцепочечный коронавирус РНК. Впервые выделен в 2019 году.В январе 2020 года в китайской провинции Гуандун была подтверждена первая передача нового коронавируса от человека к человеку. Об этом заявил Чжун Наньшань (Zhong Nanshan) — руководитель группы здравоохранения, расследующей вспышку заболевания.Многие первые больные имели отношение к рынку Уханя, на котором продаются морепродукты и животные. По этой причине ученые предполагают, что коронавирус мутировал в организме животного, после чего получил возможность заразить человека.Статистика по тому, как происходит передача вируса между людьми, как и насколько тяжело протекает заболевание, медиками пока не собрана. Не существует пока и какого-либо специфического лечения при заражении человека новым вирусом, но больным могут быть назначены существующие антивирусные препараты.На данный момент специалисты изучают генетические данные нового вируса, чтобы разработать действенные методики лечения.На 21 января 2020 года вирус распространился в Бангкоке, Токио, Южной Корее, Пекине, Шанхае, провинции Гуандун, Гонконге, Вьетнаме, Тайване и Сингапуре. Также медиками зарегистрировано 6 смертельных случаев и 303 известных случая заболевания (данные на 21 января 2020 года).В России пока не было зарегистрировано ни одного случая нового заболевания, однако Роспотребнадзор усилил контроль на границах, а также начинает распространять разработанные специалистами тест-системы, которые позволят выявить новый коронавирус у пациентов с пневмонией.Источники:https://ru.wikipedia.org/wiki/2019-nCoVhttps://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-(2019-ncov)-in-suspected-human-caseshttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/summary.html