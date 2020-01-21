Kit Kat представил лимитированную серию шоколада с карамельным вкусом KitKat Senses Gold Edition. Получить этот сладкий подарок вы сможете с помощью Дни.ру.

Kit Kat представил лимитированную серию шоколада с карамельным вкусом KitKat Senses Gold Edition. Получить этот сладкий подарок вы сможете с помощью "Дни.ру".Новинка KitKat Senses Gold Edition – настоящая находка для любителей шоколада. В ней сочетаются молочный и карамельный шоколад, что создает неповторимый вкус."Мы постоянно работаем над тем, чтобы узнавать больше об интересах и предпочтениях наших потребителей и предугадать, что будет в тренде в ближайшее время. Золото – вечная классика, которая никогда не выходит из моды, и KitKat Senses Gold Edition будет как никогда актуален в преддверии ярких праздников", – комментирует директор кондитерских изделий компании "Нестле" Джон Ламберт.Чтобы получить подарок, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @и @Отметьте в комментариях разных друзейПубликация от (@dniru) 21 Янв 2020 в 3:02 PSTБольше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты в кино на "Мое прекрасное лето с Софи".