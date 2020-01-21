До 10 увеличилось число жертв пожара, вспыхнувшего в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области.

До 10 увеличилось число жертв пожара, вспыхнувшего в деревянном жилом доме в поселке Причулымский Томской области. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.Всего в сгоревшем доме, расположенном на территории частной пилорамы, проживали 12 работников лесозаготовительной компании, сообщает ТАСС. По предварительной информации, все они – граждане Узбекистана.Сообщение о возгорании в деревянном доме в поселке Причулымский поступило на пульт МЧС в 00:10 по московскому времени. К моменту прибытия первого подразделения спасателей на место ЧП весь дом был охвачен огнем. Общая площадь возгорания составила 208 квадратных метров.К настоящему времени открытое горение ликвидировано. В результате пожара обрушилась кровля дома.