В Японии 11 человек пострадали в ДТП в префектуре Ибараки утром во вторник, 21 января. Автобус вез группу дошкольников в детский сад и столкнулся с грузовиком.

В Японии 11 человек пострадали в ДТП в префектуре Ибараки утром во вторник, 21 января. Автобус вез группу дошкольников в детский сад и столкнулся с грузовиком.Среди пострадавших — восемь детей и двое воспитателей. Все они госпитализированы. А пожилого водителя грузовика с повреждением шеи даже пришлось доставлять в больницу на вертолете.За рулем грузовика находился водитель старше 80 лет, сообщает телеканал "Россия 24".В последнее время аварии по вине пожилых водителей привлекают повышенное внимание средств массовой информации. Часто, перепутав педали тормоза и газа, водители совершают наезды на пешеходов, а также въезжают на первые этажи зданий со стоянок у магазинов, больниц и аптек.