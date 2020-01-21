Нижняя палата парламента поддержала президентский законопроект о введении должности заместителя председателя Совбеза. Он будет назначаться и освобождаться от должности главой ..

Нижняя палата парламента поддержала президентскийзаконопроект о введении должности заместителя председателя Совбеза. Он будетназначаться и освобождаться от должности главой государства. Кроме того,президент определит круг полномочий главы совбеза.Законопроект оформлен в качестве поправок в Федеральныйзакон "О безопасности". Госдума приняла нормативно-правовой акт впервом чтении. Зампред Совета безопасности будет его постоянным членом.Полномочия определит президент. Кроме того, глава государства получит правоназначать и освобождать его от должности.На зампреда Совета безопасности распространяется нормао запрете иметь гражданство иностранного государства, либо вид на жительство,либо иной документ, который подтверждает право проживания на территориииностранного государства.