Нижняя палата парламента поддержала президентский
законопроект о введении должности заместителя председателя Совбеза. Он будет
назначаться и освобождаться от должности главой ..
Нижняя палата парламента поддержала президентский
законопроект о введении должности заместителя председателя Совбеза. Он будет
назначаться и освобождаться от должности главой государства. Кроме того,
президент определит круг полномочий главы совбеза.
Законопроект оформлен в качестве поправок в Федеральный
закон "О безопасности". Госдума приняла нормативно-правовой акт в
первом чтении. Зампред Совета безопасности будет его постоянным членом.
Полномочия определит президент. Кроме того, глава государства получит право
назначать и освобождать его от должности.
На зампреда Совета безопасности распространяется норма
о запрете иметь гражданство иностранного государства, либо вид на жительство,
либо иной документ, который подтверждает право проживания на территории
иностранного государства.