Народный суд китайского города Тянь-Цзинь приговорил к 13,5 годам лишения свободы бывшего главу Интерпола, бывшего замминистра общественной безопасности Китая Мэна Хунвэя. Подсудимый признал вину не выразил желания обжаловать вердикт.

Народный суд китайского города Тянь-Цзинь приговорил к 13,5 годам лишения свободы бывшего главу Интерпола, бывшего замминистра общественной безопасности Китая Мэна Хунвэя. Также он должен будет выплатить штраф в 2 миллиона юаней.Ранее он признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов​​​. Как сообщают китайские СМИ, подсудимый не выразил желания обжаловать вердикт и не подал апелляцию.Осенью 2018 года президент Интерпола выехал из Франции в Китай и пропал. О его исчезновении в полицию сообщила жена, которая проживает вместе с детьми в Лионе. Власти Франции начали расследование дела об исчезновении Хунвэя, сообщает РИА Новости.Однако позже китайские власти заявили, что он взят под стражу по подозрению в нарушении закона. Хунвэй направил из Китая в Лион прошение о сложении полномочий, дело о его исчезновении было закрыто.После проведенного антикоррупционного расследования Мэн Хунвэя исключили из коммунистической партии и сняли со всех государственных постов.