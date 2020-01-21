Во вторник, 21 января, на юго-западе Москвы загорелась детская поликлиника. Прибывшие спасатели вывели из здания 50 человек, в том числе 30 детей, передает . Огонь охватил кабинет на втором ..

Во вторник, 21 января, на юго-западе Москвы загорелась детская поликлиника. Прибывшие спасатели вывели из здания 50 человек, в том числе 30 детей, передает .Огонь охватил кабинет на втором этаже. По предварительным данным, там хранилась оргтехника. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших в результате инцидент нет, уточняет .