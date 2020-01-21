Международный союз конькобежцев скептически оценивает призыв ряда национальных федераций, включая Россию, ввести в короткую программу женского одиночного катания четверной прыжок. Технический комитет ISU не поддержал это нововведение.

Международный союз конькобежцев скептически оценивает призыв ряда национальных федераций, включая Россию, ввести в короткую программу женского одиночного катания четверной прыжок. Технический комитет ISU не поддержал это нововведение.На сегодняшний день женщины на крупнейших турнирах состязаются в короткой и произвольной программах и в первой из них нет требования демонстрировать прыжки в четыре оборота, напоминает издание "Спорт-экспресс". Ранее глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков подтверждал, что наша страна хотела бы изменить это правило.Но техкомитет ISU проголосовал по этому вопросу и категорически отказался отменить запрет на четверные. И это предложение, поддерживаемое российской стороной и рядом других федераций, не будет внесено в повестку дня конгресса международной федерации летом 2020 года. Скорее всего, в будущем сезоне в короткой программе самым сложным элементом будет тройной прыжок.