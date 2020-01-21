Полузащитник Джано Ананидзе официально покинул стан московского футбольного клуба Спартак. Руководство команды расторгло трудовой договор с 27-летним хавбеком по обоюдному соглашению сторон. Ананидзе провел за Спартак 146 матчей и забил 16 голов.

Полузащитник Джано Ананидзе официально покинул стан московского футбольного клуба "Спартак". Руководство команды расторгло трудовой договор с 27-летним хавбеком по обоюдному соглашению сторон. Ананидзе провел за "Спартак" 146 матчей и забил 16 голов.Грузинский футболист в составе "красно-белых" становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, напоминает официальный сайт "Спартака". Он пришел в спартаковскую школу летом 2007 года, а 15 июля 2009-го дебютировал за первую команду. Тогда 16-летний Джано в матче Кубка России против "Краснодара" забил мяч на 90-й минуте и стал самым молодым автором гола в истории клуба.