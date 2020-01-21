Одесский горсовет отказался передать награду города-героя в Национальный военно-исторический музей Украины в Киеве. Пусть хранится в Одессе. Тут она нужнее, - подчеркнул член историко-топонимической комиссии исполнительного комитета Одесского горсовета, краевед Александр Бабич.

Одесский горсовет отказался передать награду города-героя в Национальный военно-исторический музей Украины в Киеве. "Пусть хранится в Одессе. Тут она нужнее", — подчеркнул член историко-топонимической комиссии исполнительного комитета Одесского горсовета, краевед Александр Бабич.Вместе с "Золотой звездой" Одессе предлагалось передать в украинскую столицу также орденскую книжку и грамоту, сообщает ТАСС. "Золотая звезда", орден Ленина и документы продолжат экспонироваться в зале Одесской мэрии.Уже в августе 1941 года Одесса была полностью окружена с суши. Оборона Одессы длилась с 10 августа по 16 октября 1941 года. Советскими войсками город-порт был освобожден 10 апреля 1944 года.Звание города-героя Одесса получила 8 мая 1965 года в честь 20-летия Победы в Великой Отечественной войне за беспримерное мужество и отвагу, проявленные в годы войны при обороне города.Одесса была среди четырех первых городов, которые получили звание города-героя. Звание города-героя первыми также получили Ленинград, Севастополь и Сталинград.10 апреля 2019 года в Москве был дан артиллерийский салют в честь 75-летия освобождения города от захватчиков.