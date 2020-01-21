21.01.2020

2020-01-21 17:20:04

Губернатор два часа отвечал на вопросы владимирских журналистов

Губернатор Владимир Сипягин ответил на вопросы журналистов по всем значимым проблемам области в формате квартирника.

Правда, встреча в библиотеке для детей и молодёжи пришлась по душе далеко не всем собравшимся. Губернатор отвечал на вопросы ровно 2 часа, все это время журналисты и операторы находились в помещении явно не предназначенном для большого скопления народа. А ответы главы региона были расплывчаты и носили общий характер, без погружения в суть проблемы. В проблемах мусорного коллапса виноватыми назначили регоператора - компанию «Биотехнологии» и управляющие компании области, которые сообщали о проблеме все новогодние праздники.



Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: «Я ее знаю, мы ее контролируем в ежедневном режиме. Контрольный комитет ежедневно объезжает контейнерные площадки и фиксирует вопросы не только к региональному оператору, я говорил на совещании, но и к управляющим компаниям.»



Ответы губернатора породили новые вопросы. Мусорная реформа, строительство ФАПов, реализация нацпроектов, качество воды в Юрьев-Польском... Кто отвечает за конечный результат? Более подробно о ходе пресс-конференции расскажем в итоговом выпуске "Вестей".