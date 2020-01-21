21.01.2020

2020-01-21 17:20:04

Игорь Конышев считает вынесенный приговор «правомерным и абсолютно справедливым»

Приговор наконец вынесен. Сегодня в Ленинском городском суде состоялось финальное заседание по делу Игоря Конышева и его подельников. Оно проходило в особом порядке.

Напомним, бывшего генерального директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника обвиняли в присвоении и растрате около четырех с половиной миллионов рублей при изготовлении музейного сайта и логотипа.

Обвинительная сторона настаивала: Игорю Конышеву нужно назначить наказание в виде лишения свободы на пять лет и штраф - 655 тысяч рублей. Защита с позицией прокуратуры была не согласна, так как Конышев пошел на соглашение со следствием и полностью возместил ущерб. В итоге суд вынес решение - приговорить Игоря Конышева к пяти годам а также Сергея Картинцева и Александра Трушинского к трём годам условно. Как стало известно, никто из сторон подавать апелляцию не будет.



- Я и сам зарекся, и других увещеваю не начинать, потому что эта ошибка - она очень быстро превращается в преступление, а преступление - это всегда плохо! И вот этот год он очень многому меня научил, очень многое изменил во мне... Я действительно пересмотрел за это время - была возможность - пересмотрел свою жизнь. И при всех прочих равных сроках, которые обозначил суд, я не готов возвращаться на работу, связанную с государственной службой. Что же касается приговора, то я считаю его правомерным и абсолютно справедливым,- сообщил «Вестям» Игорь Конышев, бывший гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника.