Континентальная хоккейная лига определила лауреатов восемнадцатой семидневки регулярного чемпионата в четырех традиционных номинациях. Выбор осложнялся тем, что игровая неделя была укороченной из-за проведения Матча звезд КХЛ.

Континентальная хоккейная лига определила лауреатов восемнадцатой семидневки регулярного чемпионата в четырех традиционных номинациях. Выбор осложнялся тем, что игровая неделя была укороченной из-за проведения Матча звезд КХЛ.Лучшим вратарем признан швед Магнус Хелльберг из питерского СКА, одержавший победы в двух матчах недели (в том числе в одном – "на ноль") и пропустивший лишь одну шайбу. Голкипер отразил 97,30% бросков при коэффициенте надежности 0,50.Защитником недели назван Вячеслав Войнов из "Авангарда", вместе с командой одержавший победы в трех гостевых матчах недели и отметившийся ассистенсткими дублями в двух из них.Форвардом недели избран Владимир Ткачев (СКА), набравший в двух матчах 5 (3 гола и 2 паса) очков. Лучшим новичком признан вратарь "Северстали" Дмитрий Шугаев, который в двух матчах отразил 93,33% бросков при коэффициенте надежности 1,49.