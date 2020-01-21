Госавтоинспекция ищет свидетелей ДТП.

20 января 2020 года около 17.10 около дома 2В по улице 16 Лет Октября города Владимира произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительной информации, 37-летний водитель автобуса «Мерседес Бенц», двигаясь со стороны улицы Мира в сторону улицы Усти-на-Лабе, допустил наезд на 29-летнюю беременную женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в БСП города Владимира, где впоследствии скончалась.Для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия отдел Госавтоинспекции города Владимира просит всех свидетелей и очевидцев происшествия обратиться с дежурную группу УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону 8(4922) 54-16-65.