В Канаду к семье - супруге Меган Маркл и восьмимесячному сыну Арчи - прилетел британский принц Гарри. Самолет с принцем приземлился в канадском Ванкувере. Улыбающийся Гарри спустился по трапу и направился к ожидавшему его внедорожнику.

В Канаду к семье — супруге Меган Маркл и восьмимесячному сыну Арчи — прилетел британский принц Гарри. Самолет с принцем приземлился в канадском Ванкувере. Улыбающийся Гарри спустился по трапу и направился к ожидавшему его внедорожнику.Занимающий шестое место в очереди престолонаследия принц Гарри вместе с супругой, актрисой Меган Маркл, 8 января 2020 года сделал заявление об отказе от статуса старших членов королевской семьи. Гарри и Меган заявили о желании жить на два дома – в Канаде и в Великобритании, сообщает ТАСС. Чета Сассекских также рассчитывает сама зарабатывать себе на жизнь: они больше не будут получать бюджетных средств, за счет которых покрывались сопряженные с их официальной ролью членов монаршей фамилии расходы герцога и герцогини Сассекских. Сразу после этого заявления Меган Маркл вернулась в Канаду.Букингемский дворец 18 января выступил с заявлением, что Гарри и Меган отныне не смогут представлять королеву Великобритании Елизавету II в официальных поездках, а также исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул "Их Высочеств".Принц Гарри в ближайшее время должен отказаться от привилегий и почетных воинских званий. Ему также отказаться от звания капитан-генерала Королевской морской пехоты, которое в 2017 году ему передал дед — герцог Филип Эдинбургский.Принц Гарри и Меган Маркл также пригрозили судами папарацци, которые не будут уважать их право на личную жизнь в Канаде. Гнев супругов вызвала серия фотографий, снятых во время прогулки Меган Маркл с сыном Арчи и двумя собаками в общественном парке острова Ванкувер, где они нашли себе новое пристанище.Фотографы практически поселились перед въездом на частную территорию, на которой расположен дом принца Гарри, Меган Маркл и Арчи.С помощью длиннофокусных объективов папарацци даже пытаются делать кадры того, что происходит внутри жилища.Гарри и Меган осенью 2019 года уже подали в суд на несколько британских газет из-за назойливого внимания к их персонам. Принц Гарри даже напомнил, что одной из причин гибели его матери – принцессы Дианы – в 1997 году стало именно постоянное преследование со стороны репортеров.Впрочем, если Гарри и Меган бежали в Канаду от папарацци, то переезд в Новый Свет им не поможет: папарацци станут для них настоящей головной болью из-за более жесткой конкуренции на рынке СМИ, чем в Великобритании.История Гарри и Меган напоминает события 1936 года. Тогда от престола Соединенного Королевства ради любви отрекся Эдуард VIII. Год спустя он женился на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон. Прожил Эдуард VIII до 1972 года.