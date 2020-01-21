Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации Атланта Хоукс Чендлер Парсонс может досрочно завершить карьеру. Причиной стали тяжелые травмы, которые баскетболист получил в результате автомобильной аварии, устроенной пьяным водителем.

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Атланта Хоукс" Чендлер Парсонс может досрочно завершить карьеру. Причиной стали тяжелые травмы, которые баскетболист получил в результате автомобильной аварии, устроенной пьяным водителем.Машина Парсонса столкнулась с другим транспортным средством, когда нападающий "Хоукс" возвращался домой после тренировки 15 января, сообщает Yahoo Sports. Виновником аварии правоохранители определили нетрезвого водителя, который вылетел в бок автомобилю спортсмена.В результате аварии Парсонс получил множественные тяжелые травмы, некоторые из которых медики определили как неизлечимые: это, в первую очередь, травматическое повреждение головного мозга и грыжу межпозвоночного диска. Врачи не исключают, что авария может стоит баскетболисту карьеры.