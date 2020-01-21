Специалисты Центральной избирательной комиссии будут привлечены к работе группы по подготовке поправок в Конституцию. Об этом заявил сопредседатель группы Андрей Клишас. По его словам, на следующее заседание, которое состоится в четверг, приглашен зампред ЦИК РФ Николай Булаев.

Специалисты Центральной избирательной комиссии будут привлечены к работе группы по подготовке поправок в Конституцию. Об этом заявил сопредседатель группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.По его словам, на следующее заседание, которое состоится в четверг, приглашен зампред ЦИК РФ Николай Булаев.Кроме того, подобрана постоянная площадка для заседаний рабочей группы. Это будет Общественная палата Российской Федерации.Также Клишас сообщил, что Россия продолжит выполнять все свои обязательства после принятия поправки о приоритете Конституции над международными договорами. Он подчеркнул, что наша страна не идет к изоляции, однако будет отстаивать суверенитет и конституционно-правовую идентичность.По его словам, рабочая группа по поправкам в Конституцию исходит из позиции президента о том, что верховенство и высшая юридическая сила Конституции должны быть обеспечены на всей территории России.