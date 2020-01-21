Россия в последние годы существенно усилила свое влияние в мире, и есть все основания предположить, что эта динамика останется положительной.

Россия в последние годы существенно усилила свое влияние в мире, и есть все основания предположить, что эта динамика останется положительной. Об этом говорили участники совместной дискуссии, которую организовали клуб "Валдай" и ВЦИОМ. Обсуждали результаты проекта "Индекс готовности к будущему". Для его расчета используют 10 базовых параметров, среди них — система управления."Индекс был придуман примерно три года назад, — поясняет Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай". — Его главная идея — с учетом быстро меняющегося мира предположить, насколько та или иная страна, то или иное государство в состоянии быть готовым отвечать на самые разнообразные вызовы времени. Россия за последние годы сильно увеличила свое влияние. И это тоже отражает индекс"."Один из важнейших показателей — это качество системы управления, — приводит телеканал "Россия 24" слова генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова. — Мне кажется, и назначение нового премьера – человека, цифровизировавшего налоговую службу на уровне выше среднемирового, — и социальная часть послания президента говорят о том, что российское государство принимает этот вызов. А значит, мы можем рассчитывать на то, что система управления станет сильным, а не слабым звеном в плане подготовки к будущему".