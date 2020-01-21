Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским Зенитом, снова отличился в товарищеской игре. В матче против катарского Аль-Увайнаха он только в первом тайме забил три гола. Еще два на счету Артема Дзюбы.

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре. В матче против катарского "Аль-Увайнаха" он только в первом тайме забил три гола. Еще два на счету Артема Дзюбы."Зенит" под руководством главного тренера Сергея Семака продолжает работать на сборе в Катаре и в игре против команды из третьего дивизиона чемпионата Катара попробовал в деле всех: на первые 45 минут вышел один состав, на вторые – другой. Общий счет – 10:0 в пользу "сине-бело-голубых". Во втором тайме забивали Азмун (трижды), Осорио и Дриусси.Кокорин, кажется, набрал неплохие кондиции, как считают многочисленные эксперты. Судя по его голевому задору, форварда ничуть не смутило недавнее заявление руководства "Зенита", которое решило отдать нападающего в аренду в другую команду премьер-лиги – ФК "Сочи". Но, по крайней мере, первый новогодний сбор Александр проводит с основой клуба, владеющего правами на него.