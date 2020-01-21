Голливудский актер Брэд Питт назвал необычное прозвище, которое ему дал коллега Леонардо Ди Каприо. Между актерами сложились теплые отношения во время работы над фильмом Однажды ..

Голливудский актер Брэд Питт назвал необычное прозвище, которое ему дал коллега Леонардо Ди Каприо. Между актерами сложились теплые отношения во время работы над фильмом "Однажды в Голливуде"."Он называет меня "любовником"", – приводит слова Питта "". Актер признался, что сначала это прозвище его смутило, но в конце концов он смирился.