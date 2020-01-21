Мошенники, которые представляются солдатами и офицерами армии США, устроили настоящую охоту на одиноких женщин из Чехии.

Мошенники, которые представляются солдатами и офицерами армии США, устроили настоящую охоту на одиноких женщин из Чехии, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.Как поясняет представительница столичной полиции Дагмар Юроушкова, преступники действуют примерно по одной схеме: выдают себя за "старых солдат", которые хотят выйти на пенсию и жениться, после чего начинают под разными предлогами выманивать у своих жертв деньги.Так, например, один из злоумышленников, назвавшийся генералом вооруженных сил США, познакомился с 39-летней жительницей города Тахов, предложил ей выйти за него за муж, после чего "военный" обещал выйти на пенсию и поселиться в Чехии. Однако просто так покинуть армию он не мог, так как задолжал ей около 23 тысяч долларов.Женщина согласилась помочь будущему мужу, перевела деньги, после чего мошенник перестал выходить на связь.Другой случай произошел с 41-летней чешкой. С ней познакомился солдат, который якобы служит в Сирии. Причем зарплату он получает золотом. Слитки хранить негде, поэтому военнослужащий хотел передать их человеку, которому он доверяет. Правда сначала надо оплатить посылку из Арабской Республики в Чехию – это примерно 730 евро.Женщина поняла, что ее просто пытаются обмануть и сообщила в полицию.