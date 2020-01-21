Российские десантники совершат лыжный переход на 12 тысяч километров. Маршрут охватит около сотни городов и населенных пунктов. Переход будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 90-летнему юбилею ВДВ, передает ГТРК Воронеж.

Российские десантники совершат лыжный переход на 12 тысяч километров. Маршрут охватит около сотни городов и населенных пунктов. Переход будет приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также 90-летнему юбилею ВДВ, передает ГТРК "Воронеж".25 января курсанты Рязанского десантного училища им. генерала В.Ф. Маргелова выйдут на старт на родине Воздушно-десантный войск в Воронеже. В общей сложности в событии примут участие почти триста человек. Переход станет комбинированным: часть пути десантники пройдут на лыжах по снегу, а где его нет – пешком.В каждом из населённых пунктов по маршруту команд состоятся показательные выступления и патриотические акции. Как сообщили организаторы, марш-бросок запланирован с целью повышения информированности и престижа военной службы. Участникам предстоит посетить 19 городов воинской славы и 4 города-героя. Формат был выбран в память о генерале армии Василии Маргелове, который в рамках учений "Днепр-67" со своими подразделениями совершил переход на 1 тысячу километров.Отметим также, что в Воронеже запланировано строительство музея ВДВ. Предположительно, что здание будет иметь форму полукольца и охватит площадку с памятником воинам-десантникам. Строение станет двухэтажным, а его общая площадь составит около 1,3 тысячи кв. метров. В музее разместят актовый и выставочный залы, гардероб, кабинет и несколько подсобных помещений. Крыша здания планируют сделать эксплуатируемой и озеленить.Напомним, инициаторами проекта стали общественники. Новый объект станет филиалом центра военно-патриотического воспитания "Музей-диорама", а за его наполнение будет отвечать городское управление культуры. Строительство начнется весной этого года.