Министр образования и науки Анна Новосад пожаловалась на маленькую зарплату. Чиновница рассказала, что получает в месяц 36 тысяч гривен (около 91 тысячи рублей). Я хочу иметь ребенка, а на ..

Министр образования и науки Анна Новосад пожаловалась на маленькую зарплату. Чиновница рассказала, что получает в месяц 36 тысяч гривен (около 91 тысячи рублей)."Я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату", – цитирует главу ведомства "".Слова министра раскритиковали украинцы. Жители страны напомнили, что директор школы и главврач больницы получают гораздо меньше, и посоветовали ей идти за деньгами в бизнес, а не в политику, сообщает "".