Министерство здравоохранения России приступило к созданию вакцины от нового коронавируса, обнаруженного в Китае. Ведомство ведет переговоры с китайскими учеными, чтобы получить образцы биоматериала.

Министерство здравоохранения России приступило к созданию вакцины от нового коронавируса, обнаруженного в Китае. Ведомство ведет переговоры с китайскими учеными, чтобы получить образцы биоматериала.Замглавы Минздрава России Сергей Краевой сообщил, что сейчас ведомству нужно решить несколько вопросов."Первый вопрос – нам необходима соответствующая модель на животных. Второй – нам необходим сам живой вирус", – цитирует замминистра ТАСС.Он добавил, что в данный момент Минздрав разрабатывает тест-систему для диагностики вируса.Ранее сообщалось, что коронавирус, обнаруженный в китайском городе Ухань, унес жизни шести человек. В госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР заявили, что общее количество заболевших составляет 291 человек.Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV, была зарегистрирована в Китае в конце декабря 2019 года. Первыми заразившимися были покупатели на рынке морепродуктов. В данный момент случаи заболевания зафиксированы не только в Ухане, но также в Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах КНР.